Parque em SP recebe cinema ao ar livre, shows e atividades gratuitas neste fim de semana

Durante os dois dias de evento, as atividades começarão a partir das 13h; confira

Foto: Rocky Spirit

Na sua 14ª edição, o "Rocky Spirit", o maior festival de cinema ao ar livre do Brasil, está de volta para proporcionar uma tarde cheia de aventura para crianças e adultos.

Neste fim de semana (31/8 e 1/9), o público poderá desfrutar de filmes inspiradores, shows emocionantes e atividades interativas, tudo isso de forma gratuita, no gramado do Parque Villa-Lobos.A programação do festival inclui uma seleção dos melhores documentários sobre vida ao ar livre, natureza e esportes outdoor, com destaque para produções do Brasil e do mundo.Foram mais de 300 filmes avaliados, com um número recorde de produções nacionais. Dos 55 documentários selecionados, 19 são brasileiros, o maior número desde o início do evento em 2011.Durante os dois dias de evento, as atividades começarão a partir das 13h. Confira:- 13h às 15h - oficina Tira rodinhas - voltada para crianças de até 10 anos que queiram aprender a andar de bike sem rodinhas- 14h30 às 16h - Equilíbrio para todos os corpos com “LaClass Excêntricos”- 16h às 17h - Yoga Adventure - aula de yoga- 17h30 - Show musical (sábado - DJ Nuts/domingo - Banda Serial Funkers)- 19h - Sessão de cinema