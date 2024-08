São Roque Supermercados inaugura nova loja nesta sexta-feira (30) no Shopping Central Park

Com 2200 m² de área de venda, a nova loja é uma das maiores da rede.

O grupo São Roque Supermercados celebra mais um marco em sua trajetória de 50 anos com a inauguração de sua 24ª loja no dia 30 de agosto, no bairro Tijuco Preto, Vargem Grande Paulista, SP.

Esta nova unidade, localizada no Shopping Central Park, é a segunda da rede neste bairro, sendo que a primeira loja foi inaugurada em 2007 e já tem 17 anos de história na região.

Com 2200 m² de área de venda, a nova loja é uma das maiores da rede e reflete o compromisso do grupo com inovação e qualidade no varejo. O espaço climatizado inclui Walk-in cooler, uma adega sofisticada com rótulos diversificados, hortifrúti de qualidade, padaria com produtos de fabricação própria, açougue com opções de carnes pré-preparadas com autosserviço e caixas de autoatendimento, proporcionando uma experiência ágil e conveniente para os clientes.

Além das instalações modernas, a nova loja gerou aproximadamente 130 empregos na região, oferecendo novas oportunidades para os moradores.

Os clientes podem aproveitar o programa de fidelidade “Clube da Gente” através do site clubedagente.com.br e explorar as ofertas e benefícios exclusivos. Além disso, é possível fazer compras online para maior comodidade pelo site supersaoroque.com.br.

A loja funciona das 7h às 22h, de segunda a segunda, garantindo flexibilidade para todos.

A inauguração contará com música ao vivo, personagens para entreter o público, degustações, brindes e ofertas especiais, tornando o momento uma celebração marcante para a região.

Essa é a quarta inauguração da rede São Roque Supermercados em 2024, que já expandiu sua presença com duas novas lojas em Sorocaba e seu primeiro atacarejo em São Roque.

A inauguração desta unidade reafirma o compromisso do São Roque Supermercados em apoiar o crescimento das regiões onde está presente, oferecendo sempre o melhor em produtos e serviços para seus clientes.