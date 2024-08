Sacos de areia: veja como cidade do litoral paulista tenta barrar avanço do mar

Com os sacos de areia posicionados na área da orla da praia, a ideia é tentar frear os estragos causados pela água, que atinge níveis cada vez mais preocupantes

Imagem: Divulgação

O aumento do nível do mar nas cidades litorâneas tem obrigado a população e as autoridades a buscarem soluções urgentes. Em Barra do Una, uma pequena reserva em Peruíbe, a saída tem sido usar sacos de areia para tentar barrar o avanço das águas.

A ação é parte de um projeto inédito do governo do estado na região. Com os sacos de areia posicionados na área da orla da praia, a ideia é tentar frear os estragos causados pela água, que atinge níveis cada vez mais preocupantes.Chegando perto da Avenida Beira Mar, o mar está se aproximando da Barra. O local, antes protegido pela vegetação, foi tomado de areia. Em nota, a Fundação Florestal explicou que o uso de “bags de areia” deverão ser usados para a contenção dos trechos mais afetados. Outra estratégia é a realocação de moradores.De acordo com o diretor-executivo da fundação, Rodrigo Levkovicz, outra medida estudada é a implantação de braços de pedra. Não há, ainda, estimativa da altura ou extensão do muro que será adotado.O governo reconhece que o problema é sério e criou um sistema de alerta para ressacas e inundações costeiras, usando drones para monitorar a situação. A ideia é tentar antecipar os problemas e agir rápido para proteger as pessoas.A prefeitura de Peruíbe também informou que atua no problema, reforçando a faixa de areia perto das casas e fechando alguns acessos à praia para tentar ajudar a vegetação a se recuperar.A esperança é que essas medidas consigam, pelo menos, segurar um pouco o avanço do mar e dar mais tempo para os moradores.