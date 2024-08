Temperaturas devem voltar a subir a partir desta quarta-feira (28)

Imagem enviada ao Cotia e Cia

A madrugada desta terça-feira (27) foi a mais fria do ano em Cotia. Além disso, houve registro de geada em diversas regiões da cidade durante o amanhecer.

De acordo com meteorologistas, as temperaturas devem voltar a subir a partir de quarta-feira (28).Conforme o Clima Tempo, em Cotia, a mínima registrada na madrugada e manhã desta terça-feira foi de 4ºC e a máxima ao longo do dia deve ser de 18ºC.