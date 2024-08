Dupla é presa transportando mais de 600 kg de maconha em caminhão

Caso ocorreu em Carapicuíba

Foto: Polícia Civil de SP

A Polícia Civil apreendeu 645 kg de maconha dentro do baú de um caminhão na avenida Marginal do Cadaval, em Carapicuíba, nessa segunda-feira (26). Dois homens foram detidos.

Investigadores do Grupo de Operações Especiais (GOE) receberam informações de que um caminhão carregado com drogas passaria por uma rodovia em direção ao interior do estado. A equipe se posicionou em um local estratégico e, quando avistou o veículo com as características mencionadas na denúncia, realizou a abordagem.Os agentes solicitaram apoio e fizeram buscas no baú do caminhão, onde havia acondicionado centenas de tijolos de maconha, além de sete quilos de haxixe.As drogas foram apreendidas para a perícia. Os dois suspeitos foram encaminhados ao 5° Distrito Policial, em Osasco, onde permaneceram presos por tráfico de drogas.