Relembre: Sequestrador da filha de Silvio Santos está enterrado em Cotia

Fernando Dutra Pinto morreu na cadeia, em janeiro de 2002

Fernando Dutra Pinto. Foto: Arquivos

Pouca gente sabe, mas um dos criminosos mais famosos do Brasil está enterrado em Cotia. Fernando Dutra Pinto foi o mentor do sequestro de uma das filhas do apresentador Silvio Santos, crime que parou o país no começo dos anos 2000 e teve um desfecho surpreendente.









Depois que a vítima havia sido libertada do cativeiro por meio do pagamento do resgate, o criminoso invadiu a residência da família Abravanel e manteve Silvio Santos refém durante horas.Posteriormente, em uma negociação que envolveu até o governador de São Paulo à época, Geraldo Alckmin, o rapaz se entregou.Fernando morreu na cadeia, em janeiro de 2002, por conta de uma infecção generalizada que foi provocada por um ferimento nas costas. Seu corpo está até hoje sepultado no Cemitério Jardim da Flores, em um discreto jazigo.