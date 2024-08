Previsão do tempo: Calor e clima seco marcarão a semana em Cotia

Veja os cuidados que devem ser tomados diante da baixa umidade de ar

Foto: Agência Brasil

A previsão do tempo para Cotia aponta para uma semana de calor intenso e clima seco. Segundo os meteorologistas, a umidade relativa do ar estará baixa ao longo dos próximos dias, o que pode causar desconforto e aumentar os riscos de problemas respiratórios.

Com a ausência de chuvas significativas e a presença de massas de ar quente, é comum vermos dias de sol forte e temperaturas elevadas.Por conta desse cenário, é importante que a população esteja atenta aos cuidados com a saúde e o bem-estar, especialmente os grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. Recomenda-se manter-se bem hidratado, evitar a exposição ao sol nos horários de pico de calor e utilizar protetor solar e roupas leves.Além disso, é fundamental a atenção com a qualidade do ar, dado o baixo índice de umidade. A respiração de ar seco por longos períodos pode ressecar as vias respiratórias e causar irritações e desconforto. Por isso, é aconselhável manter ambientes arejados e utilizar umidificadores de ar, se possível.Veja a previsão do tempo para os próximos dias, conforme o Clima Tempo:Temperatura mínima: 15°CTemperatura máxima: 30° CUmidade mínima: 24%Temperatura mínima: 15°CTemperatura máxima: 26° CUmidade mínima: 30%Temperatura mínima: 13°CTemperatura máxima: 28° CUmidade mínima: 43%Temperatura mínima: 14°CTemperatura máxima: 30° CUmidade mínima: 26%Temperatura mínima: 15°CTemperatura máxima: 24° CUmidade mínima: 27%