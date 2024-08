Além de Silvio Santos, saiba quem mais foi sepultado no Cemitério Israelita do Butantã

Corpo do dono do SBT foi enterrado na manhã desse domingo (18) no Jardim Educandário

Cemitério Israelita do Butantã. Foto: Google Imagens

O corpo do apresentador Silvio Santos foi enterrado na manhã desse domingo (18) no Cemitério Israelita do Butantã, localizado no Jardim Educandário, Zona Oeste de São Paulo, em uma cerimônia judaica reservada para amigos e familiares.

Em razão das tradições judaicas, não houve velório público. O pedido de privacidade também foi reforçado em vida pelo apresentador, que é filho de imigrantes judeus.Segundo a família de Silvio, ainda em vida, o apresentador afirmou que não queria ter sua imagem explorada após a morte.Além do dono do SBT, outros nomes famosos que também foram sepultados lá:O jornalista Carlos Brickmann.O empresário Girsz Aronson, considerado o "Rei do Varejo".A atriz Nydia Licia.O jornalista Vladimir Herzog, morto na ditadura militar