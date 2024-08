PMs matam homem desarmado com 3 tiros em Cotia; caso é investigado

Ocorrência aconteceu na noite de ontem na Avenida Brasil

Imagem ilustrativa / PMSP

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte de um homem, de 39 anos, que foi baleado por policiais militares durante uma ocorrência na noite desse domingo (18) em Cotia. Paulo Roberto Nascimento chegou a ser socorrido ao Hospital Regional de Cotia, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a ocorrência, um indivíduo estaria efetuando disparos com uma arma de fogo na Avenida Brasil. Uma viatura da Polícia Militar foi até o local e os agentes visualizaram um homem segurando uma mochila pela alça e com a outra mão na cintura.Ao se aproximarem, os policiais abordaram o homem e pediram para ele levantar as mãos. Segundo os PMs, ele não acatou a ordem e permaneceu com a mão na cintura. Os policiais disseram que havia um volume na cintura do suspeito, que teria feito um movimento como se fosse pegar algo.Os policiais disseram que, quando o suspeito fez o movimento com a mão na cintura, eles dispararam três vezes. Na cintura do indivíduo, que depois foi identificado como Paulo Roberto Nascimento, os PMs encontraram uma pochete, um celular e outros objetos, porém, não foi encontrada arma de fogo.Foi requisitada perícia para o local e visualizada as imagens das câmeras corporais dos policiais envolvidos.A Polícia Civil de Cotia, considerando que possa ter ocorrido erro de avaliação na conduta dos policiais militares, vai apurar o caso em inquérito. A investigação contará com a busca de câmeras no local dos fatos, bem como análise detalhada das imagens das câmeras corporais dos policiais envolvidos e dos resultados dos laudos periciais requisitados.A Corregedoria da Polícia Militar também foi cientificada do caso.