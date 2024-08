Prepare o casaco: termômetros devem registrar 6ºC em Cotia neste final de semana

Temperaturas devem cair a partir de sexta-feira (9), com chuva durante o dia e à tarde

Foto: Agência Brasil

Após o início da primeira semana de agosto ter sido marcada por calor e tempo seco, uma nova frente fria chega ao Estado de São Paulo nesta sexta-feira (9). Uma queda brusca de temperaturas irá atingir a região. Em Cotia, a mínima prevista é de 6ºC no final de semana.

De acordo com o Clima Tempo, as temperaturas irão cair a partir de sexta-feira (9), com chuva durante o dia e à tarde.No sábado (10), a queda será um pouco mais brusca, com mínima de 8ºC e máxima de apenas 15ºC, por causa do ingresso de uma massa de ar polar no estado.Já no domingo (11), a mínima prevista é de 6ºC e a máxima não deve passar de 18ºC.