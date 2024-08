Homem mata o próprio filho a pauladas no interior de São Paulo

Segundo a família, homem tem transtornos mentais; ele foi preso

Pedaço de pau usado no crime. Foto: Polícia Civil

Um homem, de 67 anos, matou o próprio filho, de 29 anos, a pauladas dentro da residência onde viviam, no bairro Monjolinho, em Mairinque, interior de São Paulo. O caso ocorreu nessa terça-feira (6).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao hospital com ferimentos graves no crânio, mas não resistiu.A irmã da vítima disse na delegacia que seu pai sofre de transtornos mentais graves, incluindo esquizofrenia, e que ele tem surtos quando não está medicado. A mulher também entregou aos policiais um pedaço de madeira, que teria sido usado no crime.Os policiais encontraram o homem e o levaram ao hospital, onde foi constatado que ele não estava ferido.De acordo com a TV Sorocaba, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do pai que foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado por meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Ele vai passar por audiência de custódia. O local do crime foi periciado e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal de Sorocaba.