Idoso é encontrado morto dentro de apartamento em SP com sinais de agressões

Homem, encontrado pela própria esposa, estava todo ensanguentado e com um travesseiro no rosto

Caso foi registrado no 23º DP em Perdizes (SP). Foto: Google Street Views

Um idoso, de 72 anos, foi encontrado morto pela própria esposa dentro de seu apartamento em Perdizes, zona oeste de São Paulo. O caso ocorreu nessa segunda-feira (5).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima foi encontrada pela esposa, que voltava de uma viagem. Ao entrar no apartamento, a mulher encontrou o marido com um travesseiro no rosto e aparentando ter sido vítima de diversas agressões.Segundo apurou a TV Bandeirantes, a residência tinha sangue espalhado pelos cômodos, com indícios de o homem ter sido espancado até a morte.A perícia foi acionada e o caso foi registrado como morte suspeita pelo 23° DP (Perdizes).