PM apreende mais de 900 porções de drogas após perseguição, batida e fuga em Cotia

Ninguém foi preso

Foto: PMSP

A Polícia Militar apreendeu, nesse domingo (11), mais de 900 porções de drogas em Cotia. A ocorrência foi marcada por perseguição, colisão e fuga. Ninguém foi preso.

De acordo com a PM, durante o deslocamento para atendimento de ocorrência, um veículo que trafegava pela via quase colidiu com a viatura. Os agentes disseram que deram ordem de parada ao condutor, que não obedeceu, iniciando-se uma perseguição.Segundo a PM, o motorista jogou um pacote pela janela do carro e logo em seguida bateu em outro veículo. Após a batida, ele desceu do carro e fugiu do local.No veículo abandonado, a PM informou que foram encontrados dois aparelhos celulares e uma cédula de identidade do motorista. O pacote descartado foi recuperado e continha drogas.Testemunhas informaram aos policiais que o suspeito residia nas proximidades. Em diligência ao local indicado, a equipe não encontrou o homem, mas apreendeu uma mochila contendo drogas, dinheiro e uma carteira com uma cédula de identidade e um alvará de soltura.Ao todo, foram apreendidas 703 porções de maconha, 222 invólucros de cocaína e nove pedras de crack.Além disso, a PM também apreendeu uma mochila, R$3.396,00, dois aparelhos celulares, duas cédulas de identidade, um alvará de soltura e um veículo.Todos os itens apreendidos, juntamente com as drogas, foram encaminhados ao Distrito Policial para as devidas providências legais.