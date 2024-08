Nova linha da CPTM deve atender Embu das Artes; entenda

Segundo o estudo, cidade teria quatro estações

Foto: CPTM

O governo de São Paulo está planejando novas linhas ferroviárias para a região metropolitana e uma delas será a Linha 25-Topázio - a nova denominação do Arco Sul.

A nova linha da CPTM prevê atender quatro municípios na região metropolitana: a capital São Paulo, Diadema, São Bernardo do Campo e Embu das Artes.Segundo o estudo, o trecho contará com 21 estações. Em Embu das Artes estão previstas as estações Embu, Pataxós, Jardim São Marcos e Jardim Vitória.Em São Paulo estão previstas as estações Parque Munhoz, Campo Limpo (L5/L24), Jardim São Luiz, Guido Calói, Atlântica, Jurubatuba (L9), Sabará, Yervant, Vila Joaniza, Cidade Ademar e Jardim Miriam.Já em Diadema estão previstas as estações APAE Diadema, Vila Conceição e Casa Grande.A linha teria potencial de transportar cerca de 600 mil passageiros por dia, com intervalos de 3 minutos.