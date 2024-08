Governo de SP inaugura faculdade gratuita em Itapevi

A unidade iniciou neste mês as atividades e recebeu investimentos de R$ 6,4 milhões em obras estruturais e aquisição de equipamentos

O governo de São Paulo inaugurou, nessa quinta-feira (29), a Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) de Itapevi. A unidade iniciou neste mês as atividades e recebeu investimentos de R$ 6,4 milhões em obras estruturais e aquisição de equipamentos.

A implantação da faculdade seguiu o modelo de parceria entre a gestão estadual e municipal. Pelo acordo, o Estado repassou R$ 5 milhões à prefeitura de Itapevi para as obras de reforma e adequação do imóvel municipal que abriga a unidade. Investiu também R$ 1,4 milhão na compra de mobiliário e equipamentos.O prédio da Fatec abriga seis salas de aula, laboratório de informática, espaço para o laboratório de metrologia, biblioteca, salas de estudo e administrativas, entre outros ambientes.A faculdade inicia as atividades com 35 alunos, matriculados no curso superior de tecnologia em Gestão da Qualidade. No processo seletivo para este segundo semestre de 2024, o primeiro da unidade, cada uma das 35 vagas ofertadas no período noturno foi disputada por 5,97 candidatos.A cerimônia de entrega da unidade contou com as presenças do governador Tarcísio de Freitas, do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan, da diretora-superintendente do Centro Paula Souza (CPS), Laura Laganá, entre outras autoridades e professores, coordenadores e alunos da unidade.