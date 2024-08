Osasco decreta luto oficial de 3 dias em homenagem a Silvio Santos

O prefeito de Osasco Rogério Lins decretou neste sábado (17) luto oficial de três dias na cidade em homenagem a morte de Silvio Santos, dono do SBT que tem sede em Osasco.

Em seu instagram Rogério Lins destacou o lado empreendedor do apresentados "Silvio Santos não foi apenas um ícone da televisão, mas também um símbolo de inovação e excelência no meio artístico. Silvio Santos também foi um grande empreendedor que trouxe a Osasco o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), gerando oportunidades" concluiu.

A família de Silvio Santos decidiu não realizar velório para o apresentador, em respeito à vontade dele.





A família Abravanel informou que Silvio pediu que seu corpo fosse levado para o cemitério, sem velório, e com uma cerimônia judaica. "Ele pediu para que, assim que ele partisse, levássemos ele direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que ele viveu", diz a carta, lida no SBT.