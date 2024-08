Com vagas esgotadas, neste domingo (18) tem a 1ª Caminhada da Saúde Pense Farma em Cotia

Quem levar 1 kg de alimento não perecível ou 1 agasalho em bom estado ganharão um kit exclusivo

Início e chegada da caminhada será na Pense Farma Mega Store.





Neste domingo, 18 de agosto, a partir das 9h, Cotia será palco da 1ª Caminhada da Saúde Pense Farma, com saída e chegada na Megastore Pense Farma de Cotia, localizada na Rua Khattar Name, 176 - Vila São Francisco de Assis.





O evento foi criado para promover saúde e bem-estar na comunidade e promete uma manhã repleta de atividades. Além da caminhada de 3KM, os participantes poderão aproveitar uma blitz da saúde com aferição de pressão, degustação de vitamina C, e alongamento antes do início da caminhada. Durante o percurso, haverá duas paradas estratégicas, e ao final, todos serão convidados a participar de sorteios e de uma animada aula de fitdance/zumba.





Todos os participantes que levarem 1 kg de alimento não perecível ou 1 agasalho em bom estado ganharão um kit exclusivo, contendo uma camiseta, sacola mochila, squeeze, medalha, e outros brindes.





As vagas para o evento se esgotaram de maneira recorde no Sympla, mas a Pense Farma promete outros eventos focados no bem-estar e na saúde. Fique atento para não perder as próximas oportunidades.