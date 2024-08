Justiça determina que trio elétrico de Ângela Maluf deixe de circular de forma irregular; entenda

Liminar foi concedida pelo juiz da 227ª Zona Eleitoral de Cotia

Trio elétrico da candidata Ângela Maluf. Imagem: Reprodução

A Justiça Eleitoral de Cotia determinou que o grupo político de Ângela Maluf deixe de usar o trio elétrico de forma irregular para fazer campanha nas ruas de Cotia. A decisão, em caráter liminar, apontou “afronta à legislação eleitoral” pelo fato de o trio estar sendo usado fora de comícios e carreatas.



Diante do exposto, o magistrado determinou a cessação do trio elétrico em desacordo com a lei eleitoral no prazo de 24 horas sob pena de multa diária de R$ 5 mil. A decisão cabe recurso.





Decisão do juiz eleitoral de Cotia





Cotia e Cia procurou a equipe de Ângela Maluf, por meio de sua assessoria. Caso haja manifestação, será acrescentada nesta reportagem.

A ação foi ingressada nopor meio do advogado, que apresentou um vídeo como prova do uso irregular do trio elétrico da candidata à Prefeitura de Cotia.Na decisão, o juiz, disse que, ainda que se argumente que o carro de som em questão possa, em tese, não caracterizar trio elétrico,