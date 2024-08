Câmera flagra homem furtando 3 desodorantes de farmácia em Cotia

Estabelecimento vem sendo alvo de pequenos furtos constantemente; veja as imagens

Imagens enviadas ao Cotia e Cia

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando três desodorantes da farmácia Farma Conde, localizada no Parque Bahia, em Cotia. O crime aconteceu na tarde dessa quarta-feira (7). Ele foi preso logo em seguida.





VEJA O FLAGRANTE ABAIXO:













Pelas imagens, é possível vê-lo entrando no estabelecimento e indo em direção aos produtos que estão numa prateleira. Ele entra calmamente, pega os frascos e sai correndo.A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada. Com as características do suspeito, uma viatura saiu em patrulhamento e o localizou em um ponto de usuários de drogas na região do Morro do Macaco. Ao revistá-lo, os agentes encontraram os três desodorantes que haviam sido furtados da farmácia. Ele foi preso em flagrante.A responsável pelo estabelecimento disse na delegacia que o comércio vem sendo alvo de pequenos furtos constantemente. Inclusive, o indivíduo preso ontem, já havia efetuado furtos em outras ocasiões.