McDia Feliz 2024 acontece em 3 unidades da rede em Cotia; saiba como funciona a ação

Campanha apoiará 80 projetos de 51 instituições que trabalham com crianças e adolescentes com câncer e também projetos educacionais

Neste sábado (24), acontece a 36ª edição do McDia Feliz, evento beneficente promovido pelo McDonald's e pelo Instituto Ronald McDonald.

Na iniciativa, pessoas e empresas compram um Big Mac por R$ 19 e o lucro das vendas vai para o instituto.A ação apoiará 80 projetos de 51 instituições que trabalham com crianças e adolescentes com câncer e também projetos educacionais em todo o Brasil.As instituições são escolhidas a partir de uma seleção feita por um edital. Há também uma prestação de contas e uma auditoria externa que aprova os números da ação.Em 2023, o McDia Feliz arrecadou R$ 26,6 milhões. Desse total, cerca de R$ 21 milhões foram destinados a instituições que atuam com oncologia pediátrica e cerca de R$5,6 milhões para projetos educacionais.Além disso, na edição 2024, uma parte da renda obtida com a venda do Big Mac (R$ 1 de cada sanduíche) será destinada para contribuir com a reconstrução dos sonhos das famílias do Rio Grande do Sul.O valor se somará a um Fundo Aberto criado pela Arcos Dorados e administrado pelo Instituto Ronald McDonald, exclusivamente para gerir ações que contribuem com a recuperação do Rio Grande do Sul.Em Cotia, a ação beneficente acontece em 3 restaurantes da rede:Av. N. Sra. de Fátima, S/N, Vila Monte SerratRod. Raposo Tavares, N - Km 23 - Horizontal ParkShopping Granja Vianna (quilômetro 23,5 da Rodovia Raposo Tavares)