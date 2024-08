Bote com cinco pessoas naufraga no litoral de SP; vídeo mostra resgate

Todas as pessoas foram resgatadas sem ferimentos e levadas em segurança para terra firme

Imagens: Redes Sociais

Um bote com cinco ocupantes naufragou perto da Ilha das Palmas, em Santos, no litoral de São Paulo.





A Marinha também destacou que a embarcação estava regularmente registrada na Capitania dos Portos e que o número de ocupantes estava dentro da capacidade permitida.



Um inquérito administrativo foi aberto para determinar as causas e responsabilidades do acidente, mas foi assegurado que não houve poluição da água devido ao afundamento do bote.





Veja o vídeo do resgate abaixo:









(Com informações do jornal A Tribuna)

As imagens que estão circulando nas redes sociais hoje (22) mostram o resgate bem-sucedido das vítimas por outra embarcação (veja mais abaixo).A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos de São Paulo, informou que o bote estava transportando dois tripulantes e três passageiros quando ocorreu o naufrágio.Todas as pessoas foram resgatadas sem ferimentos e levadas em segurança para terra firme.