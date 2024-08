Motorista bêbado que matou menina de 12 anos em acidente pega 32 anos de prisão

Caso ocorreu em 2022 em Alphaville

Foto: Reprodução

A Promotoria de Justiça de Santana de Parnaíba conseguiu, na última sexta-feira (2), a condenação de um homem que provocou um acidente de carro e causou a morte de uma menina de 12 anos.

O caso ocorreu em julho de 2022 no bairro Alphaville. Outras duas pessoas ficaram feridas no acidente.O motorista havia ingerido uma grande quantidade de bebida alcoólica, perdeu o controle da direção e bateu em outros dois carros.Após denúncia da promotora Patricia Trita, o Judiciário determinou pena de 32 anos de prisão em regime inicial fechado.O réu ainda ficará impedido de obter habilitação para dirigir durante cinco anos contados a partir de quando ele deixar o estabelecimento prisional.A sentença engloba os crimes de homicídio com duas qualificadoras (meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas) e lesão corporal culposa na condução de veículo.