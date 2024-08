Homem joga extintor em plataforma de metrô e agride segurança com faca em SP

Agressor foi detido e liberado logo em seguida

Caso ocorreu na estaçãp Clínicas. Foto: Diário dos Trilhos

Um homem atirou um extintor de incêndio na plataforma da estação Clínicas, da linha 2-Verde, do Metrô, em São Paulo, e agrediu um segurança com faca, na manhã desse domingo (25). O homem foi preso no local, após a agressão.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o agente teve um ferimento superficial e foi atendido de imediato.Em nota, o Metrô de SP informou que o agressor foi encaminhado ao 91º DP (Ceasa), onde prestou depoimento e foi liberado. Com ele foram apreendidas duas facas. O caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).