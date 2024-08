Jornalista cotiana com paralisia cerebral lança autobiografia sobre superação e resiliência

A jornalista Mariana Macedo vai lançar, neste sábado (31), seu livro “Alma de Borboleta”. Moradora de Cotia há 15 anos, a autobiografia da escritora, que tem paralisia cerebral, traz narrativas sobre superação e resiliência.

Capa do livro de Mariana Macedo. Foto: Divulgação

O livro será lançado pela editora In House e conta com a parceria de sua mentora Carina Martini, jornalista que a acompanha desde o ensino superior.



Mariana foi a primeira jornalista com paralisia cerebral a ser selecionada entre os 30 melhores formandos e formados do Brasil no disputado programa Focas do Estadão.



Paralelamente à sua carreira literária, ela também é jornalista e apresentadora responsável pelo “Conexão Inclusiva”, um videocast que discute temas relacionados à inclusão social e dá voz a histórias de pessoas com deficiência.



O pré-lançamento de “Alma de Borboleta” será um evento fechado para familiares e amigos no Butantã em São Paulo.