48 cidades, 2 mortos e 3 presos: um panorama dos incêndios criminosos no interior de SP

O estado acumulou mais registros de incêndios este mês do que nos últimos dois anos anteriores juntos

Incêndio em Ribeirão Preto. Foto: Reprodução

O número de cidades atingidas por incêndios criminosos no interior de São Paulo subiu de 46 para 48, informou o governo paulista nesta segunda-feira (26) - veja lista no final da matéria.

O governo também informou que o gabinete de crise montado em Ribeirão Preto, na região mais castigada pelas queimadas, será mantido esta semana.De acordo com o governador Tarcísio, três pessoas foram presas acusadas de provocar incêndios no interior. Um deles foi detido na região de São José do Rio Preto e outro na cidade de Batatais, região de Ribeirão.De acordo com a Defesa Civil Estadual, não há mais focos de incêndio ativos no momento.Até agosto, o estado acumulou mais registros de incêndios do que nos últimos dois anos anteriores juntos.Só neste mês, foram 3.175 focos registrados, maior número já registrado desde o início da série histórica, há 26 anos. Segundo a MetSul Meteorologia, os dados mostram um quadro "absolutamente fora do normal e extraordinário".Na sexta-feira (23), dois funcionários de uma usina morreram após tentarem combater um incêndio em Urupês, no interior de São Paulo, segundo a Defesa Civil.De acordo com a polícia, as vítimas, de 30 e 48 anos, estavam em um caminhão tentando apagar um foco de incêndio em uma área de pasto, quando o motorista perdeu o controle, ocasionando o vazamento de combustível que resultou no incêndio do veículo.Monte Alegre do SulAlumínioSanto Antônio do AracanguáPiracicabaPontalMonte Azul PaulistaSertãozinhoTorrinhaSanto Antônio da AlegriaNova GranadaIacangaTaquaritubaCoronel MacedoUbaranaPompeiaBoa Esperança do SulPitangueirasSalmourãoLucéliaPoloniDouradoSabinoJaúPirapora do Bom JesusItápolisItirapinaBernardino de CamposSão SimãoPresidente EpitácioBebedouroBananalSão Luís do ParaitingaIbitingaTabatingaBrodowskiLuís AntônioPedregulhoTambaúUrupêsTuriúbaArealvaPradópolisAltinópolisPaulo de FariaÁguas da PrataMorro AgudoBatataisBarrinha