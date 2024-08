EXCLUSIVO: McDonald’s divulga data de inauguração de nova unidade em Cotia

Informação foi confirmada pelo Cotia e Cia nesta sexta-feira (16)

Imagem ilustrativa. Foto: Arcos Dorados

Conforme já anunciado pelo Cotia e Cia, a cidade de Cotia vai ganhar uma nova unidade do McDonald's.

Com a chegada da nova loja, os moradores terão mais uma opção de alimentação rápida e prática, além de poderem desfrutar dos famosos hambúrgueres, batatas fritas e milkshakes que fazem parte do cardápio da rede.A nova unidade promete oferecer um ambiente moderno e acolhedor, ideal para refeições em família, com amigos ou até mesmo para uma parada rápida durante a passagem.confirmou, ainda, que o novo McDonald’s oferecerá o Mc Café, vai gerar 70 vagas de emprego e terá serviço de drive thru.A nova unidade do McDonald’s está sendo instalada no km 39 da rodovia Raposo Tavares, ao lado do Habib’s.Segundo a equipe de marketing da rede, a nova unidade será inaugurada no dia 27 de agosto.