Hamburguer, sorvete e até cerveja para cães: comércio em Cotia inova com cardápio pet; confira

Que tal uma parada para dar um lanchinho para o seu amigo peludo? Veja como as opções são preparadas

Imagine só poder levar o seu melhor amigo para um passeio e ainda poder parar para dar um lanchinho especial para ele?



Cardápio pet da hamburgueria Rota 77

PET FRIENDLY



E todo esse cardápio especial é servido em um local adequado e seguro para os animais. As duas unidades da hamburgueria possuem espaços pets friendly, com áreas de lazer e entretenimento para os peludos se divertirem antes, durante e depois das refeições.

Rota 77, unidade Cotia. Foto: Divulgação

LOCALIZAÇÃO

A hamburgueria Rota 777, unidade Cotia, está localizada na Av. Ivo Mário Isaac Pires (estrada de Caucaia), 1777, Jardim Santa Paula.



Já a unidade de Vargem Grande Paulista está localizada na Rua José Manuel Almeida, 791 Lj 01/02, Jardim Europa.



Mais informações: https://rota777.com.br/

Na hamburgueria, tanto na unidade de Cotia quanto em Vargem Grande Paulista, isso é possível! E o melhor de tudo é que os pets são bem-vindos, com direito a um espaço todo especial só para eles.Com um cardápio inovador e completo, os pets podem saborear desde hamburgueres até cervejas e sorvetes. Mas claro, tudo com ingredientes especificamente feitos para os animais.Os pães, que são preparados os hamburgueres, são integrais e dentre os ingredientes, contêm: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, gordura vegetal de palma, sal, fermento biológico e amido de milho. A carne é acém assada.A cerveja para os cães é basicamente um caldo de carne com vitaminas e fibras. Elas têm extrato de malte e levedo de cerveja, mas não passam pela fermentação, portanto, não possuem álcool e nem CO2. Após o consumo, a garrafa pode ainda virar um brinquedo para o seu pet.E, para a sobremesa, os cães podem se deliciar com um saboroso sorvete de bacon ou fondue de chocolate. A composição da sobremesa acompanha palatabilizante à base de fígado suíno, goma guar, sorbato de potássio, entre outros ingredientes.E os sorvetes não são a única opção de sobremesa. Aainda oferece os deliciosos Muffins para pets, com os sabores de banana, chocolate, picanha e maracujá.