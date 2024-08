Secretaria de Segurança nega que GCM tenha paralisado as atividades em Cotia

Associação havia informado que paralisação parcial acontecia devido ao fato de os coletes balísticos estarem vencidos; veja o que disse a secretaria

Base da GCM de Cotia. Foto: Google Imagens

A Secretaria de Segurança Pública de Cotia negou que a Guarda Civil tenha paralisado as atividades conforme havia informado a Asguaco (Associação dos Guardas Civis de Cotia) nesta quarta-feira (7).

Mais cedo,. Um agente da corporação, que não quis ser identificado, disse que nesta madrugada a paralisação foi total, ou seja, na região central, em Caucaia do Alto e na Granja., relatou.Mas, de acordo com a secretaria, o patrulhamento, bem como os serviços administrativos e os atendimentos de ocorrências, aconteceram - e estão acontecendo - normalmente.A Secretaria de Segurança disse ainda que uma empresa realizou hoje os testes de qualidade nos coletes da corporação. Os testes, de acordo com a secretaria, foram acompanhados por uma comissão de Guardas Civis e por representante da Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo de Cotia., disse a pasta.A empresa responsável pelo teste resquestionou a secretaria se, portanto, os coletes que estavam vencidos, estão aptos ainda para o uso. Assim que houver retorno, será acrescentado.