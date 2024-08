Avanço do mar pode “engolir” praias de SP; veja quais

Para combater o avanço do mar, várias cidades no litoral paulista têm adotado medidas como a construção de barreiras submersas, muros e a utilização de sacos de areia

Um estudo recente da Climate Central, uma ONG americana, mostra que o litoral de São Paulo sofre risco crescente de erosão costeira.





O levantamento revelou situação preocupante em praias e cidades que podem ser "engolidas" pelo mar.Com o avanço do mar, a população perde espaço na praia, sofrendo com impactos na vegetação e edificações. Atualmente, segundo especialistas, 40% da costa brasileira enfrenta o problema.A erosão costeira também acontece devido a ações humanas, como retirada de areia rio acima, a construção de barragens, e outras questões naturais, como o aumento ou a diminuição de chuva, até as mudanças climáticas.Para combater o avanço do mar, várias cidades no litoral paulista têm adotado medidas como a construção de barreiras submersas, muros e a utilização de sacos de areia. Essas ações visam proteger as praias e reduzir os impactos da erosão.: Ubatumirim, Barra Seca, Itaguá, Praia Grande, Fortaleza e, por fim, Maranduba: Tabatinga, Massaguaçu: Enseada, São Francisco, Pontal da Cruz e, por fim, Baraqueçaba: Perequê, Itaguaçu: Itaguaré, São Lourenço: Pernambuco, AstúriasGonzaguinha, Capitão: Itanhaém: Perúibe, Guaraú: Itacolomi, Jureia e Leste: Ilha Cumprida