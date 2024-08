VÍDEO: Corpo em estado avançado de decomposição é encontrado no litoral de SP

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que os bombeiros e um policial militar colocam o cadáver na parte seca da areia; veja

Agentes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) encontraram um corpo em estado de decomposição no mar da Praia da Enseada, no Guarujá, litoral de São Paulo, no fim da manhã desta segunda-feira (5).





Veja o vídeo abaixo:

Corpo é encontrado na praia da Enseada em Guarujá pic.twitter.com/4npstMPvzO — #Santaportal (@Santaportal1) August 5, 2024





A Unidade de Resgate e Salvamento Aquático foi imediatamente deslocada para o local a fim de verificar a situação. Ao chegar, a equipe confirmou a presença de um corpo do sexo masculino, já em avançado estado de decomposição. O homem estava vestindo uma bermuda preta com detalhes vermelhos.Os bombeiros retiraram o corpo das águas e o colocaram em uma área seca. Posteriormente, o corpo foi deixado sob os cuidados da viatura de policiamento de área.Em imagens que circulam pelas redes sociais é possível ver o momento em que os bombeiros e um policial militar colocam o cadáver na parte seca da areia.As autoridades agora trabalham para identificar o corpo e investigar as circunstâncias da morte. A Polícia Civil conduz as investigações para esclarecer o caso.