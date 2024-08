Crimes virtuais: Delegado de Cotia detalha como agem os criminosos e orienta população

Adair Marques concedeu entrevista ao Cotia e Cia após uma comerciante de Cotia ter sido vítima nesta semana de um estelionatário

Nesta semana, uma comerciante de Cotia foi vítima de um golpe chamado de "falso integrante do PCC"

Em suma, assim como em outros estelionatos, os criminosos entram em contato por ligação ou mensagem. Em posse de dados pessoais da vítima, identificam-se como membros da facção criminosa e fazem ameaças em troca de Pix., relatou ao Cotia e Cia.A vítima detalhou ainda que o criminoso chegou a citar apelidos e nomes de supostos advogados e de membros da facção. No final, ela chegou a transferir um valor de R$ 4 mil.Em entrevista ao, o delegado de Cotia e especialista em investigação de crimes virtuais, Adair Marques, detalhou que os criminosos estão agindo de diversas maneiras para enganar as vítimas. Seja se passando por familiar, ou por criminoso, o objetivo é sempre o mesmo: obter a vantagem financeira e prejudicar a pessoa., explicou.Adair orienta que as pessoas não tomem decisões e nem ações precipitadas. E, independentemente do modus operandi, o estelionatário usa da ameaça apenas para amedrontar as vítimas.explica.conclui.Os crimes virtuais são todos aqueles praticados em ambiente cibernético, tanto aqueles que visam atingir o sistema de um computador, como a parte física ou os dados, os que buscam o patrimônio da vítima, bem como aqueles que se utilizam da internet apenas para executar outros crimes, como a calúnia, o terrorismo, a pornografia infantil e a discriminação.A legislação brasileira através da Lei 12.737/2012 – Lei Carolina Dieckman, juntamente com a Lei 12.965/2014, o Marco Civil da Internet, permite o enquadramento de crime virtual pelo prisma da responsabilidade civil e criminal.De acordo com o relatório mais recente da Symantec, conhecida pelo antivírus Norton, aproximadamente 65% dos adultos globalmente já foram vítimas de crimes virtuais, com uma taxa alarmante de 76% no Brasil.A predominância desses crimes está associada ao uso de vírus de computador, que representa 53% dos casos reportados. No entanto, há outros tipos de crimes notáveis, como fraudes online (10%), assédio sexual (7%) e golpes com cartão de crédito (7%)., diz artigo publicado no site Jus Brasil.