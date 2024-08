Temperatura vai despencar nesta sexta em Cotia, com chegada da frente fria mais intensa do ano

Veja como fica o tempo até domingo

Foto: Paulo Pinto / Fotos Públicas

A frente fria mais intensa do ano em Cotia deve chegar a partir desta sexta-feira (9), conforme o Climatempo. Com a onda de frio, as temperaturas vão despencar neste final de semana. Também há previsão de pancadas de chuvas na cidade.

O motivo da queda das temperaturas é por conta de uma massa de ar polar. Segundo a Climatempo, a frente fria inicialmente vai atingir a região Sul do país, já na madrugada de quinta-feira (8), e chega ao Sudeste em seguida.A previsão é que faça entre 13°C e 17°C nesta sexta. No sábado (10), os termômetros variam entre 10°C e 14°C. E no domingo (11), entre 6°C e 18°C.