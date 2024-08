Polícia apreende estufas, mudas e pés de maconha dentro de residência em Cotia

A Polícia Civil de Cotia apreendeu, na tarde dessa segunda-feira (26), duas estufas, 11 mudas e oito pés de maconha dentro de uma residência no Parque Turiguara, em Cotia.

Arma apreendida pela polícia. Foto: Reprodução

DENÚNCIA, INVESTIGAÇÃO, CAMPANA E FUGA



Policiais civis foram até a residência após denúncia anônima. A equipe fez campana no local por alguns dias para observar a movimentação. As estufas de maconha estavam à vista de qualquer pessoa que passasse pela rua, segundo os agentes.



Nessa segunda, a equipe de investigação, conduzida pelo delegado Adair Marques, conseguiu flagrar um homem, identificado como Murilo, deixando o imóvel. Os policiais o abordaram, mas ele entrou no carro e conseguiu fugir. Até o momento, ele não foi mais localizado.



Com o portão da residência aberto, os policiais adentraram o local e constataram, dentro da varanda, as estufas e os pés de maconha.



A perícia foi acionada e as drogas, objetos e armas apreendidos.



A Polícia Civil segue na busca pelo suspeito, que é investigado por tráfico de drogas. O caso foi registrado como tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo na Delegacia de Cotia.