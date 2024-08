Corpo de jovem que sumiu no mar após salvar namorada de correnteza é encontrado

Bruno de Souza Araújo tinha 28 anos e trabalhava como motoboy em SP

Bruno de Souza, 24. Foto: Arquivos Pessoais





O Grupamento de Bombeiros Marítimo de Guarujá encontrou, nesta terça-feira (6), o corpo do jovem Bruno de Souza Araujo, de 24 anos. Ele havia desaparecido no mar, no dia 28 de julho, após ajudar a salvar sua namorada de uma correnteza.

De acordo com a guarnição, o corpo, já em estado de decomposição, foi encontrado na zona de varrido – parte da praia “varrida” pelas ondas periodicamente -, trajando bermuda preta com detalhes vermelhos.O corpo foi retirado da água e encaminhado para área seca, onde ficou sob cuidado do policiamento.