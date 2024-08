Briga entre casal termina com mulher morta dentro de casa em Itapevi

Ela teria dito que estava grávida de outro durante discussão

Crime foi registrado como feminicídio na DDM de Barueri

Um homem, de 21 anos, foi preso em flagrante após matar a própria namorada durante discussão em Itapevi. A vítima, identificada como Isabel Carvalho, tinha 29 anos. O crime aconteceu na manhã de domingo (4).

A mulher foi encontrada caída no banheiro de casa com sinais de violência pelo corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito ainda no local.Segundo reportagem do SBT, o homem contou que discutiu com Isabel por ciúmes, pois ela teria dito que estava grávida de outro. Depois disso, os dois começaram a se agredir, e ele empurrou a mulher no banheiro, onde ela bateu a cabeça e perdeu os sentidos.O caso foi registrado como feminicídio consumado e violência doméstica na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Barueri.