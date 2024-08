Polícia identifica infiltração do PCC nas eleições municipais; 13 são presos

Segundo as investigações, organização criminosa estaria lançando candidatos aos cargos em disputa

Foto: Polícia Civil de SP

Pelo menos 13 pessoas foram presas até o fim da manhã dessa terça-feira (6) durante a Operação Decurio, da Polícia Civil de São Paulo. A operação combate a organização criminosa PCC, que atua no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro, com infiltração no serviço público de diferentes cidades do Estado.

A Justiça também bloqueou mais de R$ 8 bilhões das contas dos investigados.De acordo com a polícia, durante as investigações, foi identificado um projeto de infiltração de integrantes da facção nas eleições municipais, lançando candidatos aos cargos em disputa. Os nomes dos candidatos não foram revelados para, segundo a polícia, não atrapalhar o processo eleitoral. No entanto, caso sejam eleitos, os investigados não poderão assumir os cargos.Ao todo, os agentes cumpriram 20 mandados de prisão e 60 de busca e apreensão em 15 municípios paulistas. Além disso, 20 celulares, sete veículos, três armas de fogo, R$ 25 mil e US$ 4,6 mil, bem como diversos relógios de luxo foram apreendidos.A operação Decurio é coordenada pela Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes e conta com a atuação de 400 policiais nas cidades de São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Guarulhos, Santo André, São Caetano do Sul, Mauá, Santos, Praia Grande, Mongaguá, Ubatuba, São José dos Campos, Sorocaba e Campinas.