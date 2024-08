Câmara de Cotia publica concurso público com 10 cargos e salários de até R$12 mil

Vagas são para todos os níveis escolares; confira

Foto: Arquivos / Cotia e Cia

A Câmara Municipal de Cotia publicou o edital do concurso público que traz 15 vagas para 10 cargos de todos os níveis escolares, além da formação de cadastro reserva (CR) para futuras oportunidades.

Os candidatos com ensino fundamental completo podem concorrer às vagas de agente de vigilância patrimonial (2 vagas + CR) e auxiliar de serviços gerais (4 + CR), com salários de R$ 3.167,69 e R$ 1.619,91, respectivamente.Já os candidatos com ensino médio completo têm oportunidades para assistente de licitações, compras e contratos (1 + CR), assistente de serviço de pessoal (1) e auxiliar administrativo (5 + CR), com salários entre R$ 2.393,34 e R$ 4.762,30.Para os cargos que exigem formação superior, como agente contábil, analista de redes e contador, os salários variam de R$ 4.762,30 a R$ 12.235,46. Além do salário, os servidores da Câmara Municipal de Cotia também recebem benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-refeição, vale-transporte e auxílio-saúde.As provas do concurso serão realizadas em 17 de novembro de 2024 e os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, sendo que os candidatos ao cargo de procurador legislativo também passarão por prova discursiva.As inscrições podem ser feitas pelo, organizador do processo seletivo, no período de 26 de agosto a 7 de outubro de 2024, com taxas de inscrição entre R$ 60 e R$ 100, dependendo do nível de escolaridade.