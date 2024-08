São Roque completa hoje 367 anos. Conheça a história da cidade e origem da ‘terra do vinho’

Os moradores não ficam de fora da celebração, enfeitando suas janelas com fitas e flores nas cores amarelo e marrom em homenagem a São Roque, e azul e branco em louvor a Nossa Senhora da Assunção. Durante a procissão, bandeirinhas nessas cores são distribuídas, criando um ambiente colorido e festivo.O ponto alto das Festas de Agosto é a grandiosa procissão de São Roque, que percorre as ruas da cidade no próprio dia do aniversário. Milhares de pessoas se reúnem para acompanhar a imagem do santo em uma jornada de fé, evidenciando a devoção que a comunidade local tem por São Roque. Esta tradição é uma experiência que reforça o vínculo da cidade com sua história e fé.A cidade de São Roque foi fundada em 16 de agosto de 1657 pelo capitão paulista Pedro Vaz de Barros, conhecido como Vaz Guaçu - O Grande, membro de uma linha de bandeirantes. Homem religioso, escolheu batizar suas terras em homenagem ao santo São Roque, sua devoção.A povoação teve início em uma fazenda, onde a mão-de-obra indígena era utilizada para cultivar trigais e vinhedos às margens dos ribeirões Carambeí e Aracaí.Com o tempo, o irmão de Vaz Guaçu, o capitão Fernão Paes de Barros, também se estabeleceu na região e ambos construíram capelas em suas terras, uma dedicada a São Roque e outra a Santo Antônio, servindo como parada e pousada das bandeiras que desciam o Rio Tietê em busca de tesouros.Com a chegada das tropas de muares, o comércio e lavoura local cresceram, levando os lavradores a importar escravos africanos para aumentar a produção.

Com melhorias ao longo dos anos, São Roque foi elevada à categoria de cidade em 1864 e, após a Proclamação da República, recebeu um novo impulso com a imigração italiana.A vitivinicultura cresceu com a chegada dos imigrantes, tornando São Roque conhecida como a "Terra do Vinho" no país. A partir de 1936, com a assistência técnica da Secretaria da Agricultura, a produção de vinho se estabeleceu como uma das principais atividades econômicas da região, com vinícolas nas encostas dos morros e adegas espalhadas pela cidade.