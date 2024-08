VoePass: todas as 62 vítimas do acidente aéreo são identificadas; 42 corpos foram liberados

Já houve a comunicação com todos os familiares, segundo o governo

Foto: Reprodução

O Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo concluiu na quarta-feira (14) a identificação de todas as 62 vítimas que estavam no avião da companhia aérea Voepass, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo. Até o momento, 42 corpos foram liberados. Já houve a comunicação de todos os familiares, segundo o governo.

O trabalho de identificação foi concentrado no IML Central da capital paulista. As vítimas retiradas dos escombros pelos Bombeiros foram transportadas até a cidade de São Paulo para realização dos trabalhos.Cerca de 40 profissionais entre médicos e equipes de odontologia legal, antropologia e radiologia trabalharam de forma exclusiva com apoio de equipes do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD).Nesse período, os profissionais contaram com documentações médicas, além da coleta de materiais biológicos das famílias para a realização de exames genéticos.Os médicos-legistas usaram o reconhecimento digital na maioria dos corpos. Além disso, houve necessidade de analisar o histórico odontológico de algumas vítimas, que foi fornecido pelas famílias. Apesar da estrutura montada, não foi preciso realizar exames de reconhecimento de comprovação biológica por meio de DNA., informou o superintendente da Polícia Técnico-Científica, Claudinei Salomão.Nesses cinco dias de trabalho, o governo paulista reservou acomodações em um hotel na região para suporte aos familiares das vítimas que se deslocaram à capital paulista. Os parentes de Cascavel, no Paraná, e de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, tiveram o atendimento realizado nos núcleos regionais do IML.No sábado (10), dia seguinte ao acidente, os Bombeiros encerraram a retirada dos corpos da aeronave no início da noite. Posteriormente, o local dos escombros foi liberado ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).