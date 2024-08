Ex-prefeito de Ibiúna tem bens bloqueados por suspeita de fraudar licitações

Segundo ação do MP, ele e mais 4 pessoas fraudaram procedimentos licitatórios com o intuito de beneficiar um empresário, cunhado do então prefeito

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) decretou a indisponibilidade de bens do ex-prefeito de Ibiúna, João Mello. A ação também pediu o bloqueio de bens de seu cunhado, de um ex-secretário geral de Administração, de uma ex-diretora de Compras, Licitação e Contratos e de uma ex-presidente da Comissão Permanente de Licitação do município.



Ademais, em dois dos três contratos não houve comprovação de efetiva entrega das mercadorias adquiridas.



Cálculos realizados pelo Centro de Apoio à Execução (CAEx) estimaram prejuízo de R$ 369.175,00 aos cofres públicos do município de Ibiúna.

Cotia e Cia não conseguiu contato com a defesa do ex-prefeito João Mello. O espaço segue aberto para manifestações. Segundo o MP, as provas colhidas no inquérito civil demonstram que as fraudes ocorreram principalmente de duas formas: pelo não envio de convites para outros fornecedores e pela falsificação de orçamentos e demais documentos, simulando uma concorrência que, na realidade, não existia.

De acordo com a petição inicial, subscrita pelo promotor de Justiça Thiago Henriques Bernini Ramos, os alvos do processo fraudaram três procedimentos licitatórios, no ano de 2018, com o intuito de beneficiar um empresário, cunhado do então prefeito.