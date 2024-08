Ferrari bate em traseira de ônibus na Castello Branco

A parte da frente do veículo de luxo ficou destruída com a colisão

Foto: São Roque Notícias





Um acidente envolvendo uma Ferrari e um ônibus ocorreu no quilômetro 53 da Rodovia Castello Branco (SP-280), em Araçariguama (SP), na manhã desse domingo (25).Ninguém ficou ferido. O acidente ocorreu no sentido interior da rodovia.A dianteira do veículo de luxo sofreu danos significativos devido à colisão.Equipes de resgate, da concessionária responsável pela rodovia e da Polícia Rodoviária foram acionadas para prestar assistência no local.A pista precisou ser interditada temporariamente para a remoção dos veículos envolvidos, mas foi liberada ainda no mesmo dia após os procedimentos necessários.