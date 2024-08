Osasco vai fazer duas homenagens ao apresentador Silvio Santos; veja quais

As informações foram divulgadas pelo próprio prefeito de Osasco, Rogério Lins, nas redes sociais, nessa terça-feira (20)

Sede do SBT em Osasco. Imagem: Reprodução

A Prefeitura de Osasco fará duas homenagens ao apresentador Silvio Santos, que faleceu aos 93 anos na madrugada do último sábado (17) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após complicações de saúde.

Uma das homenagens será o nome da escola do futuro, que vem sendo construída na cidade. A unidade será batizada com o nome do dono do SBT.A outra homenagem será um mural artístico que deve ser preenchido com frases e imagens de Silvio e de sua trajetória como comunicador.As informações foram divulgadas pelo próprio prefeito de Osasco, Rogério Lins, nas redes sociais, nessa terça-feira (20).disse Lins.Veja o vídeo abaixo: