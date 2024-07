Virada cultural, sarau de poesias e cinema gratuito: o que fazer em Cotia neste final de semana

Cotia e Cia separou opções de lazer e cultura para quem não deseja sair da cidade

Sarau Para Elos, realizado na Biblioteca Batista Cepelos. Foto: Juliano Barbosa

Neste final de semana, a cidade de Cotia oferece opções de lazer e cultura para toda a família.

VIRADA CULTURAL NO CEMUCAM



O evento propõe uma reflexão sobre a preservação do patrimônio ambiental local e celebra a rica herança cultural da cidade, historicamente reconhecida como ponto de parada fundamental no antigo Caminho do Mar, por onde bandeirantes e tropeiros transitavam.



Data: 19, 20 e 21 de julho

Local: Parque Cemucam – Cotia/SP

Evento gratuito!

Livre para todos os públicos







SARAU EM HOMENAGEM AO NORDESTE

Que tal embarcar em uma viagem ao Nordeste por meio da cultura? É o que o Sarau Para Elos oferece em sua



Com espaço para microfone aberto ao público, o sarau reunirá lançamento de livro, dança, coral, poesia e, claro, muita música.



Serviço:



7ª edição do ‘Sarau Para Elos’ - Viva o Nordeste!



Data: 20/07/2024 – sábado



Horário: às 19h



Local: Biblioteca Municipal Batista Cepelos



Endereço: Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1147



CINEMA NEGRO

A Mostra de Cinema Negro de Cotia chega a sua 5ª edição neste sábado (20) com a exibição do documentário 'Da Ponte Pra Cá' . O evento, que é gratuito, acontece na sede da Congada de São Benedito, na Vila São Joaquim, a partir das 17h.



Os organizadores distribuirão pipoca e refrigerante ao público. O encontro contará com a presença da diretora Isabela Alves para um bate-papo.



SERVIÇO



O QUE – Mostra de Cinema Negro de Cotia com exibição do documentário 'Da Ponte Pra Cá'



QUANDO - Sábado (20/07/2024), às 17h



ONDE – Sede da Congada de São Benedito (rua Padre José Ferreira de Seixas, 146, Vila São Joaquim)



Entrada gratuita









