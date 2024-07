Documentário ‘Da Ponte Pra Cá’ será exibido na Mostra de Cinema Negro de Cotia neste sábado

SERVIÇO



O QUE – Mostra de Cinema Negro de Cotia com exibição do documentário 'Da Ponte Pra Cá'



QUANDO - Sábado (20/07/2024), às 17h



ONDE – Sede da Congada de São Benedito (rua Padre José Ferreira de Seixas, 146, Vila São Joaquim)



O evento é uma realização do projeto aprovado pela, com a produção dae conta com o apoio daDa Ponte Pra Cá traz narrativas de quatro coletivos de produção audiovisual, feito por pessoas negras e periféricas, utilizando câmeras meio quebradas, tripés improvisados, canos de PVC e celular para captar áudio.Os coletivos localizados na Zona Sul de São Paulo - Grajaú, Vila Missionária, Cidade Ademar e Capão Redondo - contam as histórias de seus territórios e em fazer cinema nas periferias.O filme já foi exibido em 15 festivais de cinema do Brasil, como a 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes, 12ª Mostra Ecofalante de Cinema e Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul 16 anos – Brasil, África e Caribe.O curta-metragem foi produzido no curso “Cinema e jornalismo: Luzes da Cidade”, promovido pelo Oboré - Projetos Especiais.