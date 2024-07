Pix fora do ar? Entenda o apagão cibernético que afetou aplicativos de bancos

Clientes, principalmente do Bradesco, estão tendo dificuldades ao utilizar o aplicativo do banco nesta sexta-feira (19)

Clientes do Bradesco estão sendo surpreendidos nesta sexta-feira (19) com uma falha no aplicativo que apresenta a seguinte mensagem: “em virtude de um apagão cibernético global, alguns canais digitais do Bradesco apresentam indisponibilidade”.



CrowdStrike



A CrowdStrike é uma empresa norte-americana de segurança cibernética. Ela divulgou uma nota na qual assume a responsabilidade pelo apagão cibernético que afetou diversas empresas e serviços em diversos países.



De acordo com o CEO da CrowdStrike, George Kurtz, o problema já foi “identificado, isolado e uma correção foi implantada”.



O incidente decorre de uma atualização de conteúdo para computadores com o sistema operacional Windows, da Microsoft, relacionados ao sensor Falcon. Em consequência, o computador trava e aparece a chamada “tela azul da morte”, que indica que há problemas com o computador.



“A CrowdStrike está trabalhando ativamente com clientes afetados por um defeito encontrado em uma única atualização de conteúdo para hosts Windows. Os hosts Mac e Linux não são afetados."



"Este não é um incidente de segurança ou ataque cibernético. O problema foi identificado, isolado e uma correção foi implantada.”, informou por meio das redes sociais o CEO da CrowdStrike.



George Kurtz sugeriu a seus clientes que acessem o portal de suporte da empresa para obter as atualizações mais recentes. “Recomendamos, ainda, que as organizações garantam a comunicação com os representantes da CrowdStrike por meio de canais oficiais. Nossa equipe está totalmente mobilizada para garantir a segurança e estabilidade dos clientes CrowdStrike”, acrescentou.



Com informações da Agência Brasil

O banco sugeriu, no entanto, que seus clientes não desinstalem o aplicativo para não perderem a chave de segurança.Em nota à imprensa, o Bradesco informou que equipes estão atuando para regularização o mais breve possível, e que seus terminais de autoatendimento funcionam normalmente.Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a maioria das instituições financeiras brasileiras já normalizou seus serviços ainda pela manhã.O Banco Central informou que seus sistemas estão operando normalmente.O problema é causado devido a um apagão cibernético global causado pela empresa de segurança cibernética CrowdStrike. Além de usuários de aplicativos de bancos, há também queixas de atrasos de voos, em geral por dificuldades no sistema de check-in.informou a companhia aérea Azul.Aeroportos em todo o mundo, incluindo Tóquio, Amsterdã, Berlim e vários terminais espanhóis, relataram problemas em seus sistemas e atrasos. A American Airlines, a Delta Airlines, a United Airlines e a Allegiant Air suspenderam seus voos alegando problemas de comunicação.