Sarau em Cotia homenageará cultura nordestina em evento gratuito neste sábado (20)

O Sarau Para Elos chega a sua 7ª edição neste sábado (20). O evento, que homenageará a cultura nordestina, será realizado às 19h na Biblioteca Municipal Batista Cepelos, em Cotia.





Confira as atrações abaixo:



“SOL LASCADO”



Um dos organizadores da atividade cultural, Wil Delarte lança seu mais recente livro “Sol Lascado”, literatura de cordel que conta com ilustrações do xilógrafo Tiago Costa. Autor de diversos livros que vão de prosa à poesia, o autor é também editor, compositor, produtor artístico-cultural e colunista do Cotia e Cia.



POETA BAIANO



A edição recebe novamente o poeta baiano Nivaldo Brito, que também é ilustrador e fundador das editoras Selin Trovoar e Estação Povoar. Importante referência no cenário literário independente, filho de pais semialfabetizados, é autor de A Revolução dos Feios, Amor Livre é Pleonasmo, entre outros livros.



Parte de sua obra foi traduzida para o francês, inglês e espanhol. Está mestrando em Literatura Comparada (USP).



CORAL NOSSA VOZ



Atração tradicional na abertura dos saraus, o coral Nossa Voz foi formado por um grupo de amigos em 2018 na casa Atitude de Amor. Com um repertório variado, preza por músicas que passam mensagens de amor, amizade e esperança. O Coral Nossa Voz canta por todos e para todos.



REPERTÓRIO DE MÚSICAS NORDESTINAS



O duo Nota Rubra também retorna ao Sarau Para Elos neste sábado. Formado por Eduardo Massari e Luciana Kamata, ou apenas "Massari e Nana", ambos são cantores e instrumentistas com formação musical e anos de estrada, trazendo as próprias interpretações de vários estilos musicais, indo desde o tradicional pop/rock e MPB até jazz, blues, samba, sertanejo, forró, axé, country, músicas estrangeiras e muito mais.



Nesta edição especial, trarão um repertório repleto de músicas nordestinas.



DUO DE SANFONAS



O sarau recebe ainda os professores de música de várias escolas e conservatórios, Renato Alves e Francini Lazarov, que vão se apresentar com duo de sanfonas para homenagear o Rei do Baião e abrilhantar ainda mais o evento.



FORRÓ



Ana Rocha também estará presente no evento. Ana é uma renomada professora e coreógrafa com mais de 15 anos de experiência. Especialista em diversos estilos de forró, Ana é a principal referência de Cotia nessa dança. Além de sua atuação no ensino, ela se destaca pela criação de coreografias para casamentos, formaturas e festas de 15 anos, contribuindo significativamente para a promoção e valorização da cultura do forró na região. Para essa edição do sarau, trará um xote muito especial que promete colocar muitas sandálias para arrastar.





Flyer do evento