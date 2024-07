Matheus Ceará apresenta seu novo show de humor em Cotia neste sábado (6)

Evento acontece no Teatro Desafio às 21h; saiba como adquirir os ingressos

Matheus Ceará. Foto: Divulgação

Conhecido pelo famoso quadro no programa ‘A Praça é Nossa’, no SBT, o humorista Matheus Ceará estará em Cotia neste sábado (6) apresentando seu novo show: ‘Meta a Mão Que o Dedo é Pouco!’

A apresentação será no, às 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 45Em seu novo show, Matheus Ceará mostra sua melhor forma como o contador de piadas desbocado, sem as amarras do papel que o tornou famoso na TV, livre para contar suas histórias das maneiras mais hilárias.O evento é realizado pela