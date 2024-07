Terremoto em SP? Moradores abandonam prédios após sentir tremores; entenda

Moradores de diversas regiões de São Paulo sentiram um tremor de terra por volta das 23h dessa quinta-feira (18). Alguns chegaram até a abandonar os prédios onde residem, segundo relatos nas redes sociais.

TÁ TENDO TERREMOTO EM SP OU TO LOUCO? pic.twitter.com/CDdehqdm58 — Gori ⓟ (@ngmouro) July 19, 2024





Cara, simplesmente um terremoto na zona leste de São Paulo. — Luan Araujo (@luanaraujo90) July 19, 2024

A terra tremeu em São Paulo … agora a pouco … pic.twitter.com/UDFrWgoRa0 — GUSMA 15/45 (@gusmaoct) July 19, 2024

De acordo com o Centro de Sismologia da USP, os tremores sentidos na noite de ontem foram reflexos do terremoto ocorrido na região norte do Chile e na Argentina, a cerca de 100 km de profundidade.Os especialistas destacaram que os tremores sentidos na cidade de São Paulo são de baixa intensidade e apresentam mínimos riscos de danos.De acordo com a Defesa Civil de SP, não houve registro de vítimas ou ocorrências relacionadas ao evento.