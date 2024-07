PM encontra corpo de homem carbonizado em bairro de Cotia

Cadáver foi localizado de bruços e coberto por mato e gravetos

Caso ocorreu em uma viela da Rua Grêmio, no Jardim Sandra. Foto: Google Street Views

A Polícia Militar encontrou, na noite dessa quarta-feira (17), um corpo carbonizado no Jardim Sandra, em Cotia.

O cadáver, do sexo masculino, estava de bruços em uma viela da rua Grêmio. As informações são do Portal Viva.Segundo a PM, o corpo estava coberto por gravetos e mato. A vítima não foi identificada.O caso foi registrado na Delegacia de Cotia como “Homicídio”. Segundo a polícia, nenhum familiar da vítima ou testemunha compareceu à delegacia.