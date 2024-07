Roubo de celular: 10 cidades da Grande SP ocupam ranking com maiores taxas do Brasil

Itapecerica da Serra é a 1ª da lista; veja as demais divulgadas hoje pelo Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Foto: Agência Brasil

A Grande São Paulo tem 10 cidades entre as 50 com maior taxa de roubo e furto de celular por 100 mil habitantes no Brasil. O levantamento foi apresentado nesta quinta-feira (18) pelo Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), referente a 2023.

Itapecerica da Serra (SP) – 1.231,4 Diadema (SP) – 1.208,4 Poá (SP) – 1.102,5 Ferraz de Vasconcelos (SP) – 1.046,9 Santo André (SP) – 1.005,2 Itaquaquecetuba (SP) – 931,3 Osasco (SP) – 869,7 São Bernardo do Campo (SP) – 833,9 Taboão da Serra (SP) – 811,6 Suzano (SP) – 756,3

Entre os 10 municípios, três são da região: Osasco, Itapecerica da Serra e Taboão da Serra. As três cidades juntas registraram a taxa de 2.911 ocorrências de roubos e furtos de celulares – a taxa é a cada 100 mil habitantes.Segundo FBSP, o número de ocorrências mostra a centralidade que tais aparelhos ocupam na nova dinâmica dos crimes patrimoniais. “Os celulares se consolidam como porta de entrada frequente para outras modalidades delituosas em ascensão, como estelionatos e golpes virtuais”, diz o estudo.RANKING DAS 10 CIDADES DA GRANDE SPEm âmbito nacional, a marca mais visada pelos criminosos foi a Samsung, com 37,4% dos casos, seguida pela Apple, com 25%, e pela Motorola, com 23,1%.Embora respondam por apenas 10% do mercado nacional, os iPhones representam uma em cada quatro subtrações de aparelhos.O Fórum ressalta que quando se atenta a proporções, é possível dizer que os usuários da Apple correm mais riscos na comparação com aqueles que utilizam telefones de outras marcas.